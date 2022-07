Boric conversa com Zelensky: 'Ucrânia tem um amigo na América do Sul'

“Expressei minha solidariedade e nossa disposição em apoiar as condenações à invasão russa nos órgãos internacionais”, informou o presidente do Chile nas redes sociais edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, informou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 1, que conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. “Expressei minha solidariedade e nossa disposição em apoiar as condenações à invasão [russa] nos órgãos internacionais”, afirmou.

“Também lhe disse que pode contar com o apoio do Chile em temas humanitários. A Ucrânia tem um amigo na América do Sul, tanto agora como quando terminar a guerra. Muita força e um abraço”, concluiu.

También le manifesté que puede contar con el apoyo de Chile en temas humanitarios. Ucrania tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como cuando termine la guerra. Mucha fuerza y un abrazo. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 1, 2022

Dessa forma, Boric destoa do restante da esquerda latino-americana no poder, que ou se manifestou a favor da Rússia, como no caso da Venezuela, ou condenou levemente a invasão russa, buscando, todavia, não indispor o país com o governo russo, como o México.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do Chile adota posições diferentes às que são tradicionalmente defendidas pela esquerda latino-americana. Boric, por exemplo, condena uma suposta falta de direitos humanos e democracia em países governados pela esquerda, como Cuba, Venezuela e Nicarágua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE