Boric oferece Chile como sede das negociações de paz entre a Colômbia e o ELN

Apoie o 247

ICL

ARN - A vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Márquez, assegurou que o presidente do Chile, Gabriel Boric, ofereceu seu país como sede para as negociações de paz entre o Estado colombiano e o Exército de Libertação Nacional (ELN).

Foi o que disse Márquez em um evento na Universidade do Chile, depois de se encontrar com Boric no Palácio de la Moneda, no marco da viagem que a vice-presidente eleita, que tomará posse em 7 de agosto, está realizando em diferentes países da região.

“Reconhecemos um avanço importante em termos de diálogos, de acordos. O Chile foi fiador desse diálogo. Saudamos com grande alegria que hoje o presidente Boric expressou não apenas sua vontade de nos acompanhar nesta tarefa de alcançar a paz, mas também oferece sua casa, o Chile, como sede das negociações de paz entre o Estado colombiano e o ELN”, enfatizou Márquez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A futura vice-presidente agradeceu a Boric por sua "acolhida fraterna", bem como por sua "vontade" de trabalhar pela paz. “Valorizamos sua disposição de trabalhar em uma nova política de drogas, contra o racismo, as mudanças climáticas e a favor da justiça de gênero”, disse ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, Boric postou em seu Twitter que teve "a honra" de receber Márquez, a quem descreveu como uma "grande líder" e defensora do meio ambiente. “Com quem compartilho a visão de união de nossos povos e da América Latina. Olho com muita esperança e alegria o que está acontecendo na Colômbia!”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A viagem de Márquez começou na terça-feira no Brasil, quando se encontrou com o candidato presidencial e líder do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva.

Depois de passar pelo Chile, a vice-presidente eleita viajará para a Argentina para se encontrar com o presidente Alberto Fernández, e depois seguirá para a Bolívia para um encontro com o vice-presidente daquele país, David Choquehuana, e o presidente, Luis Arce.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.