Caminhoneiros do Paraguai se mobilizam contra alta dos combustíveis

Apoie o 247

ICL

Telesur - As transportadoras paraguaias realizam nesta segunda-feira uma mobilização onde está prevista o bloqueio de várias rotas no país para exigir, entre outras questões, a redução dos preços dos combustíveis.

A convocação é feita pela Associação dos Caminhoneiros, que anuncia o fechamento de cinco rotas nacionais a partir das cinco da manhã (horário local). A organização das mobilizações ocorreu durante o encontro realizado neste domingo em Caacupé.



As vias previstas para serem fechadas durante o dia dos protestos são: via PY01 (Assunção-Encarnación); rota PY02 (Assunção-Coronel Oviedo); rota PY03 (Assunção – Bella Vista); rota PY09 (Assunção-Boquerón) e rota PY12 (Chaco' i-Gral. Bruguez).

No entanto, a possibilidade de outras vias serem bloqueadas não está descartada.



O setor dos transportes manifestou o seu desacordo com o acordo celebrado com a Comissão Técnica, onde foi fixado um preço para as estruturas agro-exportadoras.



Por seu lado, as forças da Polícia Nacional vão assegurar os pontos anunciados e outros onde se prevê que surjam novas mobilizações. Nesse sentido, as autoridades anunciaram que oito departamentos serão afetados pelos protestos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE