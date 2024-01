Caos no Equador: bandidos invadem universidade e estúdio de TV no país (vídeos)

Apoie o 247

247 - Na tarde desta terça-feira (9), um grupo de indivíduos encapuzados invadiu as instalações do canal TC Televisión na cidade de Guayaquil, localizada na província equatoriana de Guayas, no Equador, durante uma transmissão ao vivo.

De acordo com a agência de notícias RT, os invasores, armados, retiveram o pessoal da emissora, e as cenas do incidente foram transmitidas em tempo real pela televisão. A Polícia Nacional informou que suas unidades especializadas foram mobilizadas para lidar com a situação de emergência.

Dezenas de jornalistas e cinegrafistas, diante da situação crítica, buscaram ajuda por meio de chats grupais na Polícia Nacional e no serviço integrado de segurança ECU 911, conforme relatado por veículos de imprensa locais. Durante a transmissão, alguns dos criminosos exigiram a retirada imediata da polícia do local. Confira:

❗ Encapuchados toman las instalaciones de un canal de televisión de Ecuador en plena transmisión pic.twitter.com/oWU6SR8BVP
January 9, 2024

Que pena todo lo que esta pasando con los hermanos del canal tc televisión, Dios los cuide pic.twitter.com/behRNVacSz
January 9, 2024

Além disso, outra invasão por grupos de bandidos armados ocorreu na Universidade de Guayaquil na tarde de hoje. De acordo com os relatos iniciais, os criminosos tentaram assaltar estudantes. Confira no vídeo abaixo:

🇪🇨 AGORA: Grupos armados entram na Universidade de Guayaquil, no Equador, e tentam assaltar estudantes.



🇪🇨 AGORA: Grupos armados entram na Universidade de Guayaquil, no Equador, e tentam assaltar estudantes.

Desde ontem, após o decreto de estado de exceção de Daniel Noboa para combater o narcotráfico, diversos episódios violentos foram reportados no país. pic.twitter.com/vTkzzd9MAy
January 9, 2024

Estes ataques, somado a outros atos de violência, ocorrem após o presidente do Equador, Daniel Noboa, decretar estado de exceção e toque de recolher em todo o território na segunda-feira.

Após o decreto, o terror se espalhou pelo Equador, ainda de acordo com a RT. Registrou-se o sequestro de três policiais na Unidade de Polícia Comunitária (UPC) Wilson Franco, em Machala; além do rapto de outro oficial na UPC Llano 1, em Quito, e três mais na província de Los Ríos, na via para El Empalme.

Um ataque também ocorreu durante a madrugada contra a UPC de Tenguel, paróquia rural de Guayaquil, em Guayas. Além disso, incêndios de veículos foram relatados nas províncias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas e Pichincha, assim como um ataque que causou danos a uma passarela sobre a Autopista General Rumiñahui, em Quito.

