Chanceler russo Sergey Lavrov começa hoje giro diplomático e político pela América Latina

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, inicia nesta segunda-feira (17), uma viagem de trabalho aos países latino-americanos, que inclui Brasil, Venezuela, Nicarágua e Cuba, e se estenderá até o dia 21 de abril.

De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov se reunirá com seus homólogos e líderes latino-americanos para fortalecer a cooperação bilateral em questões políticas, econômicas, comerciais, educacionais e humanitárias, entre outras.

Os encontros se concentrarão na estruturação de estratégias para fortalecer "as bases jurídicas internacionais do mundo moderno, cujo marco básico é a Carta das Nações Unidas", afirma o texto.

Anteriormente, Lavrov disse a uma agência de notícias internacional que os laços de Moscou com os países latino-americanos e caribenhos são sólidos e agradeceu aos países da região por sua posição sobre seu país, especialmente após sua operação militar especial para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia.

Lavrov afirma que a Rússia não está interessada em que os países da América Latina e do Caribe se tornem um campo de batalha entre potências em um mundo já tenso.

O chanceler russo assegurou que o Ocidente pretende impor uma ordem global unipolar e neocolonial à comunidade internacional, pelo que recorre à ingerência e lança “operações motivadas ideologicamente para derrubar governos indesejáveis”, medidas restritivas unilaterais e guerras híbridas.

Ele deixou claro que "muitos povos do mundo já sentiram suas consequências, entre eles os de Cuba, Venezuela, Iugoslávia, Iraque, Afeganistão, Líbia e Síria".

De acordo com Lavrov, os EUA e seus aliados querem substituir o direito internacional incorporado na Carta das Nações Unidas por suas "regras", que orientam contra nações que têm agenda soberana.

Sobre a cooperação com as nações latino-americanas e caribenhas, definiu que “se baseia em uma abordagem desideologizada e pragmática” que não vai contra ninguém.

“Somos pela unidade e diversidade dos países latino-americanos e caribenhos. Na diversidade, eles são fortes, politicamente coesos e economicamente sustentáveis”, disse Lavrov.

As exportações russas para países da América Latina e Caribe cresceram 3,8% em 2022, apesar das sanções ocidentais após a eclosão do conflito na Ucrânia. Além disso, o fornecimento de fertilizantes e derivados de petróleo aumentou, enquanto as exportações russas de trigo aumentaram 48,8%.

