Chavismo elogia disposição de Petro para restabelecer relações entre Colômbia e Venezuela

Sputnik - O vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, comentou nesta segunda-feira (25) a disposição do presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, para restabelecer as relações entre os dois países.

Durante coletiva de imprensa realizada pelo PSUV, Cabello comentou a relação da Venezuela com países vizinhos e enfatizou a importância do restabelecimento dos laços diplomáticos com a Colômbia.

"O presidente Petro anunciou que está interessado em reabrir as relações com a Venezuela. É um problema nacional, e o presidente Petro anunciou sua disposição", disse Cabello.

Petro e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já tiveram uma reunião telefônica, na qual expressaram a intenção de cooperar.

A Venezuela rompeu relações diplomáticas com a Colômbia em fevereiro de 2019, após o governo de Iván Duque patrocinar uma incursão de Juan Guaidó, líder oposicionista venezuelano que se autoproclamou presidente, na fronteira.

A Venezuela ainda acusa o governo de Duque de promover e apoiar planos de desestabilização. Um exemplo é o fracassado plano de assassinato de Maduro que ficou conhecido como operação Gedeón.

A Procuradoria da Venezuela voltou a acusar o governo Duque na última semana. Segundo o procurador-geral, Tarek William Saab, a Colômbia protege fugitivos da Justiça condenados em solo venezuelano.

Cabello comentou também as eleições do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro (PL) adotou tom bélico contra o país vizinho durante todo o seu governo e aumentou os ataques diante da campanha eleitoral.

"O certo é que as relações entre Brasil e Venezuela não são apenas necessárias, mas indispensáveis; somos vizinhos. Esperamos ver o que vai acontecer. O povo não vai se equivocar, tudo que tiver que acontecer vai acontecer no dia 2 de outubro", afirmou Cabello.

