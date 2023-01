Colômbia rechaça proposta dos EUA de entregar material de guerra russo à Ucrânia

Proposta foi feita pela chefe do Comando Sul dos EUA, Laura Richardson edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, revelou nesta terça-feira (24) que seu país possui material bélico russo solicitado pelos Estados Unidos para enviá-lo à Ucrânia, algo que a Colômbia rejeitou.

"Dos Estados Unidos nos pediram para entregá-lo à Ucrânia, e eu disse a eles que a Constituição colombiana manda a paz", disse o presidente durante entrevista coletiva no marco da 7ª Cúpula de Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) em Buenos Aires.

Petro explicou que seu país possui material russo, como helicópteros, que apresentam problemas de manutenção que não podem ser resolvidos, já que "a assistência agora é impossível".

Na quinta-feira (19), a chefe do Comando Sul dos EUA, Laura Richardson, declarou que Washington está cooperando com nove países latino-americanos para que eles transfiram para Kiev as armas de fabricação russa em sua posse, em troca de suprimentos de armas americanas.

A esse respeito, a Rússia indicou que monitorará de perto a situação em relação a possíveis entregas de armas da América Latina para a Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Países da América Latina mantêm neutralidade em relação ao conflito ucraniano.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.