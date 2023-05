Começa em Cuba 3º ciclo de negociações de paz entre governo da Colômbia e guerrilha do ELN

Apoie o 247

ICL

247 - Com a plena disposição de alcançar o cessar-fogo e a participação da sociedade, começou nesta terça-feira (2), em Cuba, o terceiro ciclo de conversações entre o governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), informa a Prensa Latina.

Na Sala do Protocolo El Laguito, de Havana, o chanceler cubano Bruno Rodríguez deu as boas-vindas às delegações e representantes dos países garantidores, e destacou que a posição de Cuba em apoio ao processo de paz colombiano é e será invariável.

Rodríguez reafirmou a disposição de seu país para contribuir com o ciclo de diálogos e destacou que ser fiador e foro alternativo é uma grande responsabilidade para a ilha, que cumprirá de acordo com sua experiência.

Acrescentou que a nação caribenha seguirá fiel às suas diretrizes de discrição imparcial e absoluto respeito à vontade das partes e aos compromissos assumidos.

O chefe da delegação de diálogo do ELN, Pablo Beltrán, enfatizou que este é o momento para a participação da sociedade, “somos perseverantes e insistentes”.

“Um processo de diálogo sério é necessariamente com a participação da sociedade, principalmente daqueles que nunca tiveram voz ou possibilidades de decisão sobre os destinos do país”, afirmou.

Por sua vez, assegurou que sua delegação está totalmente disposta e empenhada em alcançar o que foi proposto no México: alcançar um cessar-fogo e a participação da sociedade.

Expressou o desejo de que neste ciclo de conversações as partes se respeitem e se entendam, bem como mantenham a vontade política de cumprir os acordos e compromissos.

Ele destacou que juntos um Grande Acordo Nacional pode ser construído para garantir a paz definitiva, realizar as transformações socioeconômicas necessárias e construir uma democracia participativa.

Só assim, acrescentou, poderemos sair desta espiral de violência, à qual querem nos condenar os inimigos da mudança e das negociações de paz.

Em nome da delegação do governo colombiano, interveio a senadora María José Pizarro, que assegurou que a paz que a Colômbia deseja implica sair do fogo cruzado, poder habitar seus bairros e ruas com tranquilidade, reconstruir a cultura e retornar aos territórios que durante décadas milhões de pessoas tiveram de abandonar, aumentando os bolsões de miséria.

A nosso ver, observou, a melhor forma de contribuir para a solução do conflito armado é culminar este terceiro ciclo com o acordo de participação da sociedade, a construção da paz com o ELN e o acordo de cessar-fogo, que deve ter como eixo fundamental evitar o sofrimento da população com a guerra.

Expressou que não se trata de “humanizar a guerra, mas de gerar dinâmicas humanitárias que tornem cada vez mais repugnante a violência. Estes são os desafios deste terceiro ciclo e as respostas que devemos começar a dar ao nosso povo”, afirmou.

A mesa de diálogo deve sair de Cuba para a Colômbia, disse, “para construir com os povos de nossa terra a paz possível, aquela com a qual sonhamos há décadas”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.