Comício de encerramento da Gustavo Petro reúne multidão em Bogotá

247 - O candidato presidencial colombiano pela coalizão do Pacto Histórico, Gustavo Petro, encerrou sua campanha neste domingo (22) com um grande comício na histórica Praça Simón Bolívar, em Bogotá, informa a Telesul.

Diante de milhares de apoiadores e militantes, o candidato progressista que lidera a intenção de votos nas eleições presidenciais de 29 de maio, destacou em seu discurso a necessidade de construir um governo que priorize a vida, o meio ambiente e o desenvolvimento produtivo no país.

Ao mesmo tempo, Gustavo Petro exortou os colombianos a ficarem atentos a uma possível sabotagem das eleições pelo governo de Iván Duque, cuja rejeição atualmente chega a 70%.

“Eles não querem que as eleições ocorram em 29 de maio porque sabem que vão perder. Estão tentando um golpe contra o voto popular (...) Convoco as demais campanhas presidenciais para se reunirem". O chamamento é para que todas as candidaturas impeçam um golpe contra as eleições do próximo domingo, 29 de maio.

