Comitiva do governo da Colômbia é alvo de atentado

Apoie o 247

ICL

ARN - Veículos oficiais do governo de Gustavo Petro foram atacados a balas nesta quarta-feira (24) por "pelo menos seis" homens na região de Santander, enquanto se dirigiam ao município de El Tarra para se juntar à caravana do presidente, que iria participar de um evento lá .

Conforme detalhado pela Presidência do país em comunicado, o ataque foi realizado com armas de fogo de longo alcance contra os veículos. “O evento foi registrado no setor de San Pablo (El Tarra), quando pelo menos seis sujeitos teriam instalado um posto de controle ilegal. A caravana ignorou a 'parada', razão pela qual foram atingidos com armas de fogo", refere a carta.

A esse respeito, o governo colombiano indicou que um dos veículos não conseguiu passar pelo posto de controle que havia sido montado, enquanto o outro "permaneceu furado". Estes dois veículos foram detidos, bem como um condutor da Unidade Nacional de Protecção, que foi posteriormente libertado.

“Os outros veículos e sua tripulação conseguiram passar pelo posto de controle. As pessoas estão sob a proteção das autoridades", disse.

A área da sub-região de Catatumbo, onde ocorreram os fatos, faz fronteira com a Venezuela e ali se concentra grande parte do conflito armado. Os veículos fizeram aquela viagem para avaliar a possibilidade de Petro ter comparecido a este local.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.