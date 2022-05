Comparecimento de 54,9% do eleitorado é o mais alto na Colômbia no século 21

Apoie o 247

ARN - Compareceram às eleições presidenciais neste domingo na Colômbia 54,9% do eleitorado, um recorde neste século.

Na Colômbia, o voto não é obrigatório. Neste domingo, 39.002.239 colombianos puderam votar entre os seis candidatos presidenciais. Quase um milhão deles vivem fora do país.

De acordo com os dados publicados pelo Registro Nacional do Estado Civil da Colômbia, com 99,97% das mesas de votação apuradas,, 54,9% dos eleitores cadastrados compareceram. Os votos nulos foram 1,13% e os brancos 1,73%.

Nas eleições de 2018, 53% votaram. Até agora neste século, essas duas últimas eleições foram as únicas em que 50% foi ultrapassado.

