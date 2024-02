Congresso da Argentina vive hoje dia decisivo com votação sobre pacote neoliberal de Milei

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados da Argentina voltará a reunir-se nesta terça-feira (6) para discutir especificamente a 'lei ônibus', num clima de forte tensão política devido às incessantes zombarias do presidente Javier Milei contra os legisladores, aliados e opositores, bem como à sua recusa em ceder a novas modificações.

Na última sexta-feira (2), a Câmara dos Deputados aprovou na generalidade, com 144 votos a favor e 109 contra, um dos projetos centrais do atual governo, que na sua versão original procura modificar completamente o funcionamento do país, em termos econômicos e sociais.

Graças à pressão social e política, houve mudanças que reduziram a lei de 664 para 386 artigos. No entanto, há ainda múltiplos capítulos que são alvo de debate, que a oposição quer mudar contra a vontade do governo.

Por isso, embora a lei tenha sido aprovada na generalidade, a batalha continua em torno de cerca de 30 artigos sobre os quais ainda não há consenso, e que serão discutidos numa sessão que se prevê será uma maratona e cujo final é imprevisível. Depois, o instrumento legal seguirá para tratamento no Senado.

O debate na Câmara ocorrerá no momento em que Javier Milei está ausente do país para uma viagem ao Vaticano. Antes de partir, o ditador voltou a insultar os legisladores, que ao longo da discussão já descreveu como “corruptos”, “extorsionistas”, “mafiosos” e “mentirosos".

