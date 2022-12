Congresso do Peru admite pedido para início de processo de impeachment contra presidente Castillo

Apoie o 247

Sputnik - O plenário do Congresso peruano admitiu nesta quinta-feira (1º) a tramitação de um novo pedido de destituição do presidente Pedro Castillo.

O pedido foi feito sob o fundamento constitucional de "incapacidade moral permanente para o exercício do cargo".

"Com 73 votos a favor, o plenário do Congresso aprovou a admissão da Moção 4.904, que propõe declarar o Presidente da República, Pedro Castillo, incapacidade moral permanente e sua vacância (destituição) do cargo", informou o parlamento através da conta do Twitter.

Em seguida, a sessão votou a data do debate.

O Plenário do Congresso aprovou, com 59 votos a favor, que a sessão para debate e votação do pedido de vacância do cargo do presidente Pedro Castillo seja realizada no dia 7 de dezembro, às 15h. O presidente poderá exercer pessoalmente o seu direito de defesa ou fazer-se assistir por advogado.

Castillo não havia se manifestado publicamente sobre a aprovação da moção que pede o processo até o fim da noite desta quinta-feira (1º).

O episódio é mais um capítulo da crise política que varre o Peru, ameaçando tirar Castillo do poder e tornando o país praticamente ingovernável.

A turbulência começou após Castillo, que assumiu em 2021, ser alvo de seis investigações conduzidas pelo Ministério Público do país por denúncias por corrupção, envolvendo fraude contra a administração pública.

Em paralelo, Castillo também é acusado de traição à pátria pela oposição por conta de uma entrevista na qual acenou positivamente ao governo da Bolívia quanto à demanda do país por uma saída para o mar.

