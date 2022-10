Cúpula Celac-União Europeia se realiza nesta quinta na Argentina

Apoie o 247

ICL

247 - Autoridades de mais de 30 países participam nesta quinta-feira (27) na Argentina da 3ª Cúpula de Chanceleres da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Européia (UE), informa a Presa Latina

O encontro acontecerá no Centro Cultural Kirchner, na capital, e sua sessão plenária será presidida pelo presidente Alberto Fernández, segundo a Secretaria de Comunicação e Imprensa desta nação.

Recentemente, o chanceler argentino, Santiago Cafiero, e o alto representante da UE para Relações Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell, destacaram a importância do evento para promover o diálogo entre os dois blocos e fortalecer a cooperação entre as regiões.

Por outro lado, discutiram a urgência de aumentar a colaboração em setores estratégicos como energia e alimentos.

Eles também defenderam o aumento de ações conjuntas contra as mudanças climáticas, pela igualdade de gênero, direitos humanos, educação, cultura, digitalização e biotecnologia.

Após sua reunião, os chanceleres da Celac emitiram um comunicado conjunto no dia anterior em que destacaram a importância de ampliar os laços com parceiros extrarregionais e ratificaram seu compromisso com a construção de um mundo mais justo, inclusivo, equitativo e harmônico.

Da mesma forma, insistiram na necessidade de garantir o respeito ao Direito Internacional, a igualdade soberana dos Estados, a cooperação para o desenvolvimento, a integridade territorial e a não intervenção nos assuntos internos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.