"Derrota de Boric demonstra o fracasso dos governos de frente ampla", diz Breno Altman

Como resultado da frente ampla, Boric faz um governo "morno" no Chile, "e o que nós temos é uma vitória espetacular da extrema direita", resume Altman

247 - A ultradireita chilena derrotou o presidente Gabriel Boric, neste domingo (7), na escolha dos deputados da constituinte nas eleições. Para o jornalista Breno Altman, o episódio demonstra o "fracasso" dos governos de frente ampla. A extrema direita terá o controle sobre o Conselho Constitucional,

"O governo Boric está muido desgastado, é um governo que não conseguiu apresentar melhoras expressivas na vida do povo, é um governo que partiu da tese tradicional do frente-amplismo, que é um grande fracasso histórico", afirmou Altman.

À TV 247, o jornalista afirmou que a tese do frente-amplismo funciona da seguinte maneira: "você escolhe um inimigo principal, que é o fascismo; faz uma aliança com todas as forças dispostas a lutar contra o fascismo; só que para fazer essa aliança você tem que moderar seu programa; então muitas vezes para liderar essa aliança você faz um governo morno, que não busca implementar um programa de reais mudanças".

"O Boric seguiu essa teoria: ele elegeu um inimigo principal, foi indo ao centro para garantir a aliança, fez um governo morno e o que nós temos é uma vitória espetacular da extrema direita", resumiu Altman.

