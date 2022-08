Diante de incêndios em Matanzas, brasileiros iniciam campanha para enviar medicamentos para Cuba

Apoie o 247

Por Sturt Silva , no Blog Solidários

Médicos brasileiros formados em Cuba estão iniciando uma campanha para comprar remédios e enviar à ilha socialista. Quem puder pode ajudar fazendo um pix ou depositando um valor na conta da Câmara Empresarial Brasil-Cuba.

Entenda o motivo da campanha lendo o comunicado abaixo:

Estimadas amigas e amigos

A essa altura, a maioria de nós já sabe da tragédia que se abateu sobre Cuba com um incêndio na província de Matanzas. Em razão desse grave acidente, o Grupo de Médicos Brasileiros Graduados em Cuba inicia agora uma campanha emergencial que esperamos todas e todos se agreguem.

O Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba se une à Campanha no primeiro momento e convoca as pessoas solidárias do nosso país.

Desde sexta-feira há um incêndio de grandes proporções acontecendo em Matanzas (Cuba) que continua sendo debelado. Mais de uma centena de feridos estão internados em hospitais.

Um grupo de médicos brasileiros e demais pessoas solidárias a Cuba inicia hoje uma campanha emergencial para enviar daqui do Brasil uma série de medicamentos como pomadas para peles queimadas, antibióticos e analgésicos necessários para o tratamento desses feridos. Por causa do bloqueio que os EUA impõe a Cuba há mais de 60 anos, há falta de medicamentos no país.

Uma companheira que viaja a Havana este mês vai levar esta primeira leva de remédios. Por isso estamos iniciando hoje (07/08) uma campanha emergencial especialmente para minorar o sofrimento de pessoas que se encontram com queimaduras e precisam de pomadas e analgésicos para suportar as dores.

Quem quiser contribuir, pedimos que usem as contas e pix abaixo fazendo um depósito usando o final do valor 0,05 para identificar a campanha. 5 foi o dia do acidente.

Os dados:

Câmara Empresarial Brasil Cuba

Pix: CNPJ 34.131.511/0001-64

Depósito no Banco do Brasil:

Agência: 4770-8 Conta Corrente: 13844-4

