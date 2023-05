Díaz-Canel diz que alternativa de Cuba nunca será a rendição

Chefe de Estado participou do Encontro Internacional de Solidariedade a Cuba edit

247 - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta terça-feira (2), que os desafios de Cuba são grandes, mas a alternativa nunca será a rendição, informa a Prensa Latina.

Continuamos de peito aberto, atiraram em nós para matar e aqui estamos, afirmou Díaz-Canel ao resumir sua participação em uma das comissões do Encontro Internacional de Solidariedade a Cuba e o anti-imperialismo, 200 anos depois do Monroe Doutrina, que se realiza no Palácio das Convenções de Havana.

Depois de ouvir oradores das mais diversas latitudes, o presidente cubano elogiou os valores que exaltam o seu povo, que todos os dias dá lições de criatividade, resistência, dignidade e heroísmo.

Disse que tudo se consegue de forma unida e denunciou a guerra midiática que “se intensificou nos últimos anos com arrogância e muito ódio”.

Ele alertou contra os programas de colonização cultural em um cenário de batalha ideológica onde a unidade é importante.

O também primeiro-secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba elogiou o que pode ser feito em momentos difíceis como o atual, imposto pela pandemia de Covid-19.

Quando os Estados Unidos intensificaram o bloqueio e negaram tudo, Cuba, com sua estratégia e produção de vacinas e ventiladores próprios, conseguiu superar a situação epidemiológica.

Nesse sentido, destacou o protagonismo dos jovens que participaram na zona vermelha (no atendimento aos doentes mais graves), nos bairros, os que estão ligados à economia e os que lutam contra a infâmia nas redes sociais e calúnias.

Díaz-Canel participou na comissão número 1 do Encontro: "Unidade anti-imperialista e 200 anos da Doutrina Monroe".

“Existe uma lógica imperialista que é de hegemonia e de dominação”, alertou o chefe de Estado ao se referir à validade dessa doutrina com seu lema “América para os americanos”.

Além disso, ratificou que no dia 5 de maio haverá desfiles e comícios para comemorar o Dia Internacional do Trabalhador, cuja comemoração teve que ser adiada devido às condições climáticas.

O encontro contou com a presença de mais de mil delegados dos cinco continentes e cerca de 200 nacionais.

