Direita chilena é a vencedora na eleição de conselheiros constitucionais

247 - Com 90,68% das mesas escrutinadas, a direita chilena saiu vitoriosa da eleição dos conselheiros constitucionais, que redigirão a nova carta magna, ao obter 56,73% dos votos, que correspondem por enquanto a 34 das 50 cadeiras que comporão o Conselho Constitucional, informa a agência Télam.

A esquerda e centro-esquerda somam 37,2% dos votos e ficariam com 16 conselheiros constitucionais, o que significa nova derrota eleitoral, após o triunfo da rejeição da constituição redigida pela anterior Convenção Constituinte, nascida da eclosão social de 2019.

A ministra porta-voz do governo chileno, Camila Vallejo, destacou neste domingo (7) que as mais de 38.000 mesas eleitorais para eleger os membros do Conselho Constitucional desempenham suas funções com ordem e normalidade.

Questionada pela imprensa sobre a reação do Executivo a uma possível vitória da direita oposicionista nas eleições, ela disse que os protagonistas do dia são os cidadãos.

O governo tem convicções, mas acima de tudo tem um compromisso com o povo e por isso a tarefa é continuar a trabalhar pelo bem-estar da população, declarou.

Cerca de 15 milhões de chilenos foram convocados às urnas para eleger os 50 membros do Conselho Constitucional encarregados de redigir uma proposta de carta magna, a segunda após a rejeição de um primeiro texto em setembro de 2022. (Com Prensa Latina).

