Em plebiscito, Chile rejeita nova Constituição com ampla margem

ARN Notícias - A maioria dos chilenos rejeitou o projeto de uma nova Constituição, que foi colocado em votação neste domingo, descartando o documento elaborado há um ano pela Convenção Constitucional, que recebeu o apoio da esquerda e a rejeição da direita, ao mesmo tempo, gerando divisão na centro-esquerda.

Os dados do escrutínio parcial do Serviço Eleitoral (98% dos votos) indicam que a Rejeição do projeto atingiu 62% dos votos, enquanto a Aprovação obteve 38%. O resultado obtido pela Rejeição está bem acima do que previam as pesquisas, cuja divulgação foi proibida nas últimas duas semanas, e vão contra o que os analistas vinham dizendo, que afirmavam que nesse período as diferenças foram encurtadas.

Os setores políticos que se enfrentaram neste domingo foram os mesmos que no segundo turno de 2021 apoiaram o agora presidente, Gabriel Boric, e o então candidato presidencial José Antonio Kast. O Aprovar acumulou mais de 4,5 milhões de votos, assim como Boric na época, mas a Rejeição obteve mais de 7,5 milhões de votos, mais que o dobro do número que Kast conquistou em 2021.

Em relação à participação, segundo dados parciais, 12,5 milhões de chilenos votaram neste domingo, quando o voto era obrigatório, bem acima dos 8,3 milhões no segundo turno de 2022.

A celebração da rejeição

Os políticos da tradicional direita chilena, que colheram resultados ruins nas últimas eleições, não participaram da campanha anterior ao plebiscito, mas inundaram o comando da Rejeição assim que os primeiros dados da votação começaram a ser conhecidos.

Um deles foi o senador Javier Macaya, presidente da União Democrática Independente, partido político herdeiro de Augusto Pinochet, responsável pela Constituição elaborada durante a ditadura que vigora desde 1980.

"Esta é a derrota da refundação do Chile (...) e o governo não pode ser dissociado dessa derrota", assegurou Macaya, após assegurar que o Executivo fez campanha pela aprovação, algo que não é permitido pela lei chilena. A votação "tem que ser um apelo à reflexão para o governo, que tem um papel a desempenhar nisso", acrescentou, antes de dizer que a UDI concorda com a necessidade de um novo texto constitucional, como fizeram em 78% dos Chilenos no plebiscito de 2020.

Enquanto isso, um dos rostos mais visíveis da campanha de Rejeição, o porta-voz da Casa Ciudadana por el Rejezo, Claudio Salinas, assegurou que agora devemos "continuar trabalhando" para avançar rumo a uma nova Constituição. "Hoje, a partir da Rejeição, queremos anunciar um caminho de esperança para continuar avançando", salientou Salinas. "O Chile não exige mais divisão, não pode suportar mais incertezas, precisamos seguir em frente", acrescentou.

"Esta foi a eleição mais importante desde o retorno da democracia (e) estamos felizes porque os cidadãos estão ganhando as eleições por interesses políticos", disse o porta-voz, que pediu à sociedade civil e aos partidos políticos que "tenham pontes" para promover "participação cívica e cidadã".

Em seus discursos, os dirigentes da Rejeição fizeram algumas referências a pontos do projeto constitucional que foram questionados, dando a entender que colocava em risco a propriedade privada e os fundos de pensão, pontos que foram repetidamente negados.

Enquanto em um lugar se encontravam os setores da direita que apoiavam a Rejeição, em outro se encontravam os movimentos de centro-esquerda que apoiavam a mesma opção.

Lá, a senadora Ximena Rincón, da Democracia Cristã, disse que o voto é "uma resposta dos cidadãos a um texto ruim" que "não une o país, não atende às necessidades urgentes, as confronta" e não "dá respostas para o que o país estava processando. O senador ressaltou que agora há uma experiência acumulada e pediu "recolher os bons e deixar os ruins para trás" para avançar com mais um documento constitucional.

Breves discursos na Aprovação

Enquanto no comando Rejeição as comemorações foram vistas desde os primeiros dados, no comando Aprovação houve silêncio e o acesso não foi habilitado. Logo após a abertura das portas, e quase meia hora depois do esperado, alguns líderes políticos subiram ao palco acompanhados pelos porta-vozes, deputados Vlado Mirosevic e Karol Cariola.

"Aceitamos humildemente este resultado e seu conteúdo", começou Mirosevic. “Depois de um dia de participação histórica, que muito valorizamos, os cidadãos decidiram rejeitar o texto da Convenção Constitucional. Como comando da Aprovação, reconhecemos esse resultado e aceitamos humildemente o que o povo tem manifestado”, aprofundou.

Por sua vez, Cariola fez "um apelo à calma" e ao orgulho "do trabalho realizado", e lembrou que agora o caminho continua em direção a um novo projeto constitucional. Nesse sentido, lembrou que 78% dos que falaram por uma reforma constitucional no plebiscito de 2020: “Esta vontade forte e clara que nos trouxe até hoje não se perde com este resultado. A constituição de 1980 não nos une nem nos representa, a decisão de nos darmos uma nova constituição ainda é válida hoje e foi reconhecida pelos representantes da Rejeição”, sublinhou. "A Constituição do abuso e da ditadura ficará no passado", enfatizou.

