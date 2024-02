Equador volta atrás e não vai fornecer armas russas aos EUA

Decisão ocorre no mesmo dia em que a Rússia renovou a autorização para importação de bananas de empresas equatorianas. Importação estava parcialmente suspensa desde o início do mês edit

247 - O Equador decidiu cancelar sua polêmica decisão de fornecer armamentos russos aos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo embaixador russo no Equador, Vladimir Sprinchan, após uma reunião com o presidente equatoriano, Daniel Noboa, nesta sexta-feira (16).

Durante o encontro, o embaixador russo e o presidente equatoriano discutiram as complexidades das relações bilaterais entre os dois países. O diplomata destacou que o Equador, como membro neutro da ONU, não deseja se envolver em conflitos entre outras nações. "O lado equatoriano confirmou que o país, dado o seu estatuto neutro e membro permanente da ONU, não pode permitir-se ser arrastado para um conflito por qualquer uma das partes envolvidas", afirmou Sprinchan.

Questionado se isso significava que o Equador não forneceria armas russas aos Estados Unidos, o embaixador respondeu afirmativamente, acrescentando que o anúncio oficial será feito no início da próxima semana.

Essa reviravolta acontece após o presidente equatoriano, Daniel Noboa, ter anunciado anteriormente que o Equador transferiria equipamentos militares russos antigos para os Estados Unidos, em troca de novos equipamentos no valor de US$ 200 milhões. No entanto, a decisão gerou controvérsia e críticas, especialmente por parte da Rússia.

Vale ressaltar que o Equador é conhecido por utilizar helicópteros soviéticos Mi-171E e sistemas de mísseis antiaéreos portáteis Igla. O Serviço Federal para a Cooperação Técnico-Militar da Rússia havia considerado essa transferência de equipamentos militares russos para terceiros como "inaceitável" sob um acordo entre Moscou e Quito.

QUESTÃO DAS BANANAS - A decisão do Equador de cancelar o fornecimento de armas russas aos Estados Unidos acontece no mesmo dia em que o país sul-americano celebrou a renovação da autorização para cinco de suas empresas exportarem bananas para a Rússia, abrindo novas oportunidades comerciais entre os dois países.

No início de fevereiro, a agência estatal de agricultura da Rússia, Rosseljoznadzor, havia suspendido temporariamente as importações de bananas de cinco empresas equatorianas devido à detecção de moscas-das-frutas em alguns carregamentos.

Essa suspensão temporária foi uma medida de segurança fitossanitária adotada pela Rússia para proteger sua agricultura e evitar a introdução de pragas que poderiam representar uma ameaça para a produção local. As moscas-das-frutas são consideradas uma praga agrícola perigosa, capaz de causar danos significativos às plantações.

Agora, a renovação da autorização representa uma vitória para o setor produtivo equatoriano e fortalece os laços comerciais entre o Equador e a Rússia. O mercado russo é significativo para o Equador, representando cerca de 21% de todas as exportações de bananas do país sul-americano.

[Com informações das agências Sputnik e RT]

