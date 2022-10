Evo Morales: 'vitória de Lula reforça luta pelo multilateralismo e libertação da América Latina'

Vitória de Lula reforça a luta pelo multilateralismo com igualdade, dignidade e justiça social para os povos da América Latina, segundo o ex-presidente da Bolívia, golpeado em 2019 edit

247 - O ex-presidente da Bolívia, derrubado em 2019 por um golpe patrocinado pelos Estados Unidos, Evo Morales parabenizou o ex-presidente Lula (PT) pela vitória na eleição do Brasil neste domingo, 30.

Segundo ele, a eleição do petista “reforça a luta pelo multilateralismo com igualdade, dignidade e justiça social para os povos da América Latina” e “dá-nos esperança num verdadeiro processo de integração e libertação”.

La reelección del hermano @LulaOficial fortalece la lucha del multilateralismo con igualdad, dignidad y justicia social para los pueblos de América Latina. Con su experiencia en gestión pública y acción política nos da esperanza de un verdadero proceso de integración y liberación pic.twitter.com/l0OzGM5SdY — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 30, 2022

