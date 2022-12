Ex-presidente do Peru, Pedro Castillo pode pegar vinte anos de cadeia por tentativa frustrada de golpe

Apoie o 247

TASS – O presidente deposto do Peru, Pedro Castillo, foi acusado de instigar motim e pode pegar 20 anos de prisão, informou o jornal peruano El Comercio na quarta-feira.

De acordo com o jornal, Castillo está detido pela polícia sob várias acusações, incluindo tentativa de organização de motim (artigo 346 do código penal peruano), punido com pena de prisão de dez a dez vinte anos. Além disso, o ex-presidente é acusado de abuso de poder e violação da ordem pública. Ele também enfrenta uma série de outras acusações relacionadas a crimes relacionados à corrupção. Esses processos criminais foram abertos quando ele estava no cargo.

Castillo foi deposto pelo parlamento na quarta-feira depois de ter anunciado a dissolução do Congresso (parlamento) e um toque de recolher. Os legisladores não cancelaram a votação e aprovaram a renúncia do presidente. Os militares e a polícia apoiaram o Congresso. Pouco depois, a primeira vice-presidente Dina Boluarte foi empossada como chefe de Estado.

