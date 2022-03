Gabriel Boric toma posse como presidente do Chile

Aos 36 anos, o ex-líder estudantil e ex-deputado se tornou o presidente mais jovem da história do Chile edit

247 - Gabriel Boric tomou posse como o novo presidente do Chile nesta sexta-feira, 11, em cerimônia no Salão de Honra do Congresso Nacional, em Valparaíso. Participaram da cerimônia chefes de Estado e delegações de diversos países.

Aos 36 anos, o ex-líder estudantil e ex-deputado se tornou o presidente mais jovem da história do Chile, depois de vencer as eleições de 19 de dezembro como líder da coalizão de esquerda Apruebo Dignidade.

Boric sucede o direitista Sebastián Piñera, que, segundo pesquisa do Plaza Pública Cadem, terminou seu mandato com apenas 24% de aprovação, a menor para um governo desde a restauração da democracia em 1990.

A cerimônia terminou com a posse dos ministros do novo governo.

"Estou profundamente orgulhoso deste gabinete, que há mais mulheres do que homens -e isso é graças ao movimento feminista-. Nunca esqueçamos que devemos ao povo do Chile", disse Boric, segundo a ARN.

O novo governo enfrentará grandes desafios, incluindo a desaceleração econômica e a inflação, a insegurança, o conflito na região de Araucanía e a crise migratória no norte.

Asumimos ante Chile la presidencia de nuestro país con toda responsabilidad. Trabajaremos por estar a la altura. #CambioCiudadano

Las y los invito a seguir la cuenta de @presidencia_cl pic.twitter.com/fJeQnvSNqp CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 11, 2022

