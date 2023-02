Governo da Argentina anuncia uso de Inteligência Artificial para tentar conter inflação

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Na sexta-feira (3), o governo argentino anunciou que vai usar ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para conter os índices de inflação no país.

A ferramenta elaborada pela Arsat, agência estatal de software e satélites da ideia, utiliza um sotfware que, através do machine learning e da IA, vai conseguir monitorar o aumento de preços em tempo real, relata O Globo.Frutas e legumes devem passar a valer na ferramenta já na próxima semana, diz a mídia.

"Nós esperamos que empresas, trabalhadores, supermercados e produtores também cumpram, porque é para o bem de todos os argentinos", disse o ministro da Economia argentino, Sergio Massa, durante a divulgação da ferramenta de IA ontem (3).

Com o software Buenos Aires pretende implementar duas novas opções: uma delas vai permitir acompanhar em tempo real os preços de bens que foram incluídos no programa nos supermercados do país, e outra que vai permitir checar se os valores publicados na plataforma estão de acordo com o que foi fechado com as autoridades, para contra o quanto eles sobem.Adotar uma saída tecnológica para lidar com a inflação alta, que assola o país há décadas, mostra que o país quer dar uma guinada bem diferente que as políticas pouco convencionais que implementou no passado, ressalta a mídia.

Entre elas, o congelamento de preços de determinados produtos, negociações com empresas para conter os reajustes de preços, todas apostas para evitar o crescimento da inflação e o arrefecimento da economia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.