Grupo de Puebla manifesta preocupação com perseguição judicial a Cristina Fernández de Kirchner

247 - O Grupo de Puebla, que reúne lideranças políticas e intelectuais, protesta contra a perseguição judicial à vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

"No período entre 2015 e 2019, ela foi processada repetidamente, chegando a mais de uma de uma dúzia de processos, em quase todos os casos promovidos pelos mesmos juízes, promotores e outros membros do Judiciário que tinham vínculos com o então presidente Mauricio Macri. Ao mesmo tempo, há indícios de que o Poder Executivo planejou operações de vigilância e inteligência contra Cristina Fernández de Kirchner e seus aliados. Há vazamentos de escuta ilegal em vários programas de televisão, rádio e jornais", diz documento publicado nesta quarta-feira (24), a partir de parecer do Clajud - Conselho Latino-americano de Justiça e Democracia.

