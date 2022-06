Petro celebra vitória na Colômbia: “Hoje é um dia de festa para o povo”

Primeiro presidente de esquerda a ser eleito no país chamou o feito de “primeira vitória popular” neste domingo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Primeiro presidente de esquerda eleito na história da Colômbia, Gustavo Petro celebrou o resultado do segundo turno neste domingo (19) chamando o feito de “dia de festa para o povo” e “primeira vitória popular”.

“Hoje é um dia de festa para o povo. Que festeje a primeira vitória popular. Que tantos sofrimentos sejam absorvidos pela alegria que hoje inunda o coração da pátria. Essa vitória é para Deus e para o povo e sua história. Hoje é o dia das ruas e das praças”, publicou Petro nas redes sociais.

Petro e Francia Márquez, candidatos do Pacto Histórico, derrotaram, com 50,48% dos votos, Rodolfo Hernández e Marelen Castillo, da chapa de direita Liga Anticorrupção, que teve 47,26%, num cenário com 99,45% das urnas apuradas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais cedo, Petro havia denunciado possível fraude na contagem dos votos e pedia aos eleitores para que checassem as informações das cédulas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a contagem dos votos ao vivo pela agência ARN:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE