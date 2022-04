Gustavo Petro promete em cartório que se vencer eleiçao na Colômbia não desapropriará "nada nem ninguém"

Apoie o 247

ICL

Agência Regional de Notícias - O candidato à presidência da Colômbia pelo Pacto Histórico, Gustavo Petro, juntamente com sua vice, Francia Márquez, garantiu que diante de um eventual governo seu, não expropriará as riquezas e bens de seus proprietários. "Não vou desapropriar. Não vou desapropriar nada nem ninguém", jurou em um cartório.

"Gustavo Petro Urrego, atuando como cidadão e por ocasião de minha candidatura à Presidência da República da Colômbia, faço a seguinte declaração sob juramento, a fim de servir de testemunho perante os colombianos do que será de minha gestão como Presidente a República", expressa o documento assinado perante o Cartório 17 de Bogotá, localizado na cidade de San Cristóbal.

Acrescenta ainda: “Diante desta campanha de medo, sinto-me obrigado a assumir este compromisso com toda a sociedade colombiana. Afirmo com veemência que minha proposta de transformação para este país não se baseia nem inclui qualquer tipo de expropriação. Profundo respeito pela Constituição e pela lei, como presidente de todos os colombianos, não expropriarei a riqueza e os bens de seus donos. Não expropriarei. Não expropriarei nada nem ninguém”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O candidato publicou em sua conta no Twitter: "Em nossa proposta nunca houve a possibilidade de afetar a propriedade privada de ninguém. O que queremos é dar aos homens e mulheres colombianos as condições de gerar riqueza a partir do trabalho e do conhecimento. Hoje reafirmamos esse compromisso novamente sob juramento."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por outro lado, convidou os demais candidatos a também se comprometerem a não expropriar "com ações ou omissões", assegurando que "o Estado colombiano vem permitindo que proprietários de terras e novos ricos mantenham terras expropriadas de camponeses e trabalhadores rurais há muitos anos, através da expansão do paramilitarismo homenageado pelas instituições e forças políticas com representação no Congresso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE