Impeachment de Pedro Castillo será discutido na próxima segunda-feira no Congresso peruano

Agência Regional de Notícias - O Congresso do Peru vai tratar na manhã da próxima segunda-feira (14) o pedido de afastamento do presidente Pedro Castillo, depois que nesta quinta-feira (10) tomou conhecimento da moção que pede "declarar a incapacidade moral permanente" do presidente do país sul-americano.

A moção foi assinada por 49 legisladores pertencentes às bancadas da Renovação Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, Podemos Perú e Alianza Para el Progreso e, conforme explicado pelo Congresso em seu site oficial, foi adiada para segunda-feira porque o regulamento indica que a moção deve ser tratada na sessão seguinte àquela em que a é relatada.

O pedido propõe a vacância do cargo de presidente devido às "contradições e mentiras" de Castillo nas investigações fiscais, em relação às reuniões realizadas na casa de Sarratea, localizada na cidade de Breña, às "nomeações questionadas" de ministros e à existência de “um gabinete paralelo ou na sombra”.

Outra justificativa apresentada é o fato de que "empresários questionados" se reuniram com Castillo e "sua intenção de convocar uma consulta popular para dar à Bolívia acesso ao mar". Da mesma forma, a moção também se deve à "nomeação ilegal" de Daniel Salaverry como presidente da petrolífera estatal Perupetro e "às revelações de Karelim López".

O fato de adiar a tramitação da moção para segunda-feira não agradou a alguns legisladores, como é o caso de Jorge Montoya, da Renovação Popular, que considerou que "foi rompido o acordo" para tratar da moção na quinta-feira.

Para realizar o impeachment do presidente, são necessários 87 votos dos 130 da Câmara. Embora o partido no poder esteja longe de ser maioria no Congresso, as bancadas da oposição estão divididas em relação ao afastamento de Castillo.

