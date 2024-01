Lula conversa com Gustavo Petro sobre incêndios na Colômbia e confirma visita ao país

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma conversa telefônica realizada nesta segunda-feira (29) discutiu com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sobre os recentes incêndios florestais que estão afetando o território colombiano. A conversa entre os líderes sul-americanos focou em possíveis medidas de cooperação para combater esta e futuras ameaças ambientais.

Durante o diálogo, o presidente Petro sugeriu a instauração de um posto regional dedicado à prevenção de incêndios. Em resposta, o presidente Lula recordou que a questão já havia sido abordada anteriormente, na reunião de chanceleres e ministros de Defesa da América do Sul, realizada em novembro do ano passado.

Lula propôs a formação de um Grupo de Trabalho sob os auspícios da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), visando fortalecer os esforços combinados no combate a incêndios, especialmente na região da Amazônia.

Adicionalmente, o presidente Lula expressou a disposição do governo brasileiro em auxiliar a Colômbia na luta contra os incêndios atuais.

A conversa telefônica também serviu como oportunidade para o presidente Lula aceitar um convite anteriormente feito pelo presidente Petro. Lula confirmou sua visita à Colômbia em abril deste ano, para participar da Feira Internacional do Livro de Bogotá, na qual o Brasil será o país homenageado.

