Lula escolhe embaixador para Cuba e o Brasil volta a se aproximar da ilha

247 - "O Governo brasileiro informa, com satisfação, que o Governo da República de Cuba concedeu agrément ao Ministro de Primeira Classe Christian Vargas como Embaixador Plenipotenciário do Brasil naquele país", diz comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

"Trata-se da primeira designação do Ministro de Primeira Classe Christian Vargas para chefia de posto no exterior. Atual Diretor do Departamento de Integração Regional do Itamaraty, Christian Vargas serviu anteriormente na missão do Brasil junto à União Europeia (1999-2002), em Montevidéu (2002-2004), Buenos Aires (2007-2009), Paris (2009-2011), Washington (2015-2018) e Moscou (2018-2020). De acordo com a Constituição, a designação será submetida à apreciação do Senado Federal", ressalta o comunicado do Itamaraty.

Desde o golpe de Estado de 2016, a embaixada brasileira em Cuba é chefiada por um encarregado de negócios, assinalando o distanciamento nas relações bilaterais promovido pelo governo golpista de Michel Temer.

No período posterior ao golpe e durante o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, a embaixada cubana em Brasília também foi chefiada por um encarregado de negócios.

