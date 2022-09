Lula se encontra com presidente da Bolívia e promete apoio para entrada do país no Mercosul

Ex-chanceler Celso Amorim explica que a entrada da Bolívia no Mercosul abriria espaço para diálogo do Brasil com a Comunidade Andina, formada pela Colômbia, Equador e Peru edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) recebeu nesta segunda-feira (5) em um hotel de São Paulo a visita do presidente da Bolívia, Luis Arce. O petista se comprometeu a apoiar a entrada do país vizinho no Mercosul (Mercado Comum do Sul). Lula tem defendido, como faz há anos, uma maior integração entre países latino-americanos.

O encontro entre Lula e Arceu partiu do governo boliviano, como parte de uma agenda internacional que tem ocorrido desde o fim de 2021. Arce não deverá se encontrar com Jair Bolsonaro (PL), que está em Brasília.

O ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil Celso Amorim participou do encontro e, ao UOL, declarou: "o presidente Lula se comprometeu, caso eleito, de acelerar a integração da Bolívia ao Mercosul, que é muito importante para as relações internacionais, com a Europa, com a China".

A decisão final de ingresso no Mercosul cabe do Congresso Nacional. "Evidentemente que o Congresso é soberano, mas não tenho a menor dúvida de que [Lula] fará esse esforço. É muito importante para a Bolívia e importante para nós, porque a Bolívia no Mercosul também nos facilita o contato com todo o conjunto da Comunidade Andina, que ela também é membro", explicou Amorim.

Formam a Comunidade Andina a Bolívia, Colômbia, o Equador e Peru. É debatida atualmente a integração da Argentina e o retorno do Chile ao grupo.

Lula e Arce também falaram sobre a preservação e exploração da Amazônia. O petista defende um exploração sustentável do bioma, combatendo o garimpo ilegal e respeitando as reservas indígenas.

