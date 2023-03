Maduro deve visitar Brasil em maio

Apoie o 247

247 - Os chanceleres do Brasil e da Venezuela, respectivamente Mauro Vieira e Yván Gil, acertaram na semana passada que o presidente do país bolivariano, Nicolás Maduro, visitará Brasília, segundo O Globo. A ida deve ocorrer no mês de maio.

O acerto entre os chanceleres ocorreu em um encontro realizado paralelamente a uma reunião de ministros de nações europeias e americanas.

Em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou o primeiro passo para reestabelecer as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela. Ele enviou uma missão a Caracas, liderada pelo embaixador Flávio Macieira, com o objetivo de reabrir a embaixada e outros imóveis que haviam sido fechados há mais de dois anos por ordem do então chefe do Executivo, Jair Bolsonaro.

No início de março, a visita do assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, reforçou a reaproximação com o governo venezuelano. Ele se encontrou com Maduro e líderes da oposição em Caracas.

