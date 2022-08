Maduro lança campanha para resgatar reservas e avião venezuelano sequestrados

Apoie o 247

ICL

Sputnik – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira (8) o lançamento de uma campanha internacional para resgatar as reservas de ouro e uma aeronave retidas no exterior em razão das sanções internacionais.

Durante cerimônia realizada com movimentos sociais, Maduro classificou como "sequestro" a retenção de um Boeing 747-300M da empresa aérea estatal Conviasa – que está sob sanções do Tesouro norte-americano – na Argentina por decisão dos Estados Unidos.

“Um avião que cumpria uma função fundamental na vida humanitária da Venezuela está descaradamente sequestrado na Argentina e pretendem roubá-lo de nós por ordem de um tribunal imperial no estado da Flórida”, disse Maduro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Departamento de Justiça dos EUA solicitou a retenção definitiva da aeronave, que está parada há 60 dias na Argentina. Os EUA alegam que o Boeing foi repassado pela empresa iraniana Mahan Air à Emtrasur, subsidiária da Conviasa, sem autorização de Washington.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maduro pediu apoio do povo argentino pela devolução do avião e pelo retorno da tripulação que está detida no país - 14 venezuelanos e cinco iranianos. A aeronave carregava peças automotivas da Volkswagen e a Justiça proibiu os 19 tripulantes de deixarem o país.

O mandatário aproveitou para criticar a decisão do Tribunal Superior de Londres que manteve o ouro venezuelano depositado no Reino Unido sob o comando do ex-deputado oposicionista Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente em 2019.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Vamos organizar uma grande campanha, da Venezuela, contra as sanções, contra a perseguição criminosa, pelo resgate do ouro em Londres e pelo resgate dos pilotos e do avião que sequestraram na Argentina. Não vamos deixar que nos roubem!", disse Maduro

"Não temos medo de sanções, agressão ou imperialismo norte-americano", reforçou.

Na luta contra a perseguição criminal temos duas prioridades: recuperar o Ouro em Londres, o Avião Conviasa que pretendem roubar de nós e de sua tripulação sequestrada na Argentina. Estamos profundamente indignados com este roubo descarado. Chega de abusos contra a Venezuela!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos cofres do Banco de Inglaterra se encontram guardadas 31 toneladas de ouro que pertencem à Venezuela, avaliadas em U$ 1 bilhão (R$ 5,18 bilhões).

Entre as estratégias de Caracas para seguir na luta para reaver o ouro tomado está a de apresentar cartas assinadas pela rainha Elizabeth II que comprovam o reconhecimento de Maduro como presidente legítimo da Venezuela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.