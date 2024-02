Mario Vitor Santos é quase impedido de viajar para a Argentina e pede providências contra Milei

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O jornalista Mario Vitor Santos, da TV 247, teve dificuldades para viajar para a Argentina, depois que o governo de extrema-direita de Javier Milei começou a adotar restrições contra brasileiros. Autoridades exigiram sua passagem de volta e ele só pôde embarcar depois de confirmar que tem residência permanente no país. Confira seu post:

Ao vir para a Argentina, sábado,a aerolínea me impediu de embarcar sem a passagem de volta, por ordens do governo Milei. Só consegui embarcar por ter atestado de residência. O Brasil precisa fazer algo contra o fascista. continua após o anúncio February 29, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: