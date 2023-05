Mauro Vieira chega à Bolívia para discutir agenda bilateral

Apoie o 247

247 - Na noite desta quarta-feira (3), o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, desembarcou em La Paz para iniciar uma visita oficial com o objetivo de discutir temas da agenda bilateral e integração regional, informa a Telesur.

Segundo a agenda do chefe de política externa do Brasil, Mauro Vieira se reunirá nesta quinta-feira com seu homólogo boliviano, Rogelio Mayta, quando falarão sobre a agenda bilateral e multilateral.

Ao final do encontro, os dois chanceleres concederão uma coletiva de imprensa conjunta na sede do Ministério das Relações Exteriores.

Posteriormente, Mauro Vieira visitará o presidente Luis Arce, para depois se reunir com o vice-presidente David Choquehuanca e com o presidente da Câmara dos Deputados, Jerges Mercado.

O governo boliviano manifestou sua afinidade política com o presidente Lula da Silva, que em seus dois primeiros mandatos teve como aliado o ex-presidente Evo Morales.

As relações bilaterais com o Brasil ganharam novo fôlego com a chegada de Lula de Silva à presidência do Brasil.

