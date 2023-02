México e Cuba reafirmam laços de amizade durante visita de Díaz-Canel

Apoie o 247

247 - México e Cuba reafirmaram neste sábado sua amizade e solidariedade e constataram que a relação bilateral vive um de seus melhores momentos em mais de 120 anos desde que foram estabelecidas., informa a Prensa Latina.

É o que expressa um comunicado divulgado pela presidência mexicana ao final da visita oficial do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e da numerosa delegação que o acompanhou.

A visita foi a convite do presidente Andrés Manuel López Obrador e é a quarta que Díaz-Canel faz ao México, acrescenta o texto.

Ambos os chefes de Estado visitaram a zona arqueológica de Edzná, supervisionaram as obras do Trem Maia, reuniram-se com pessoal do IMSS-Benestar na Sétima Região Naval de Campeche e realizaram uma reunião bilateral para aprofundar os acordos alcançados durante a visita do presidente López Obrador a Cuba em maio de 2022.

Na zona arqueológica de Edzná, Patrimônio Cultural da Humanidade, López Obrador condecorou Díaz-Canel com a Ordem Mexicana da Águia Asteca em grau de Colar, em reconhecimento a seus méritos por levar a relação estratégica entre México e Cuba a um patamar histórico de elevado nível de amizade e compreensão.

A visita de Díaz-Canel fez parte da viagem do presidente López Obrador para supervisionar o Trem Maia, projeto no qual Cuba forneceu jazidas para a extração de cerca de 20.000 toneladas de rocha para o lastro exigido pela ferrovia.

O México ratificou sua condenação irrestrita ao bloqueio contra Cuba e declarou sua intenção de liderar os esforços da comunidade internacional para eliminar esta política hostil que o presidente López Obrador qualificou de injusta e desumana.

Da mesma forma, reiterou a necessidade urgente de que Cuba seja retirada da lista arbitrária de Estados patrocinadores do terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, título que impede as transações financeiras internacionais e dificulta as operações de empresas estrangeiras, o que favorece a escassez de produtos básicos, expressa a afirmação.

Ambos os líderes concordaram em ampliar e aprofundar a cooperação em saúde, enquadrada no acordo assinado durante a visita do presidente López Obrador a Cuba.

Eles se referiram à aquisição de vacinas Abdala e medicamentos exigidos pelo sistema público de saúde mexicano. Da mesma forma, destacaram o trabalho dos 610 médicos especialistas cubanos que prestam serviços em áreas altamente marginalizadas do país norte-americano e dos 429 médicos mexicanos que estudam especialidades em Cuba.

Nesse sentido, e com o objetivo de compartilhar a cooperação bilateral em nível regional, Cuba aceitou o convite do México para ser co-patrocinador da Agência Latino-Americana e do Caribe de Regulação Sanitária, que busca unificar os esforços regulatórios, tornar os processos eficientes, reduzir custos e gerar acesso a capacidades técnicas na região.

Da mesma forma, acrescenta, os governos do México e de Cuba saudaram os avanços significativos na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural e Fortalecimento da Cooperação Local, Econômica, Social e Ambiental, coordenado pela Agência Mexicana de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, que beneficiará cerca de cinco mil agricultores nas províncias cubanas de Artemisa e Mayabeque.

Esta visita do Presidente Díaz-Canel é um testemunho fiel do momento extraordinário que vive a relação de amizade franca e aberta entre os povos do México e de Cuba, após mais de 120 anos de relações ininterruptas, conclui o comunicado.

