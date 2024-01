Milei chama Petro de "comunista assassino" e abre crise diplomática com a Colômbia

Apoie o 247

247 – As relações entre Argentina e Colômbia foram abaladas depois que o presidente argentino de extrema direita, Javier Milei, chamou Gustavo Petro, presidente esquerdista da Colômbia, de "comunista assassino" durante uma entrevista à CNN. A declaração incendiária de Milei desencadeou uma crise diplomática, levando o governo colombiano a convocar seu embaixador na Argentina para consultas urgentes. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia rejeitou veementemente as palavras de Milei, destacando a importância dos laços de amizade e cooperação entre os dois países, como aponta reportagem do Valor.

Gustavo Petro, ex-membro da organização guerrilheira Movimento 19 de Abril (M-19), atual presidente da Colômbia, foi alvo da acusação de Milei durante a entrevista televisiva. A troca de insultos entre os líderes sul-americanos reflete a profunda divisão política na região, onde ideologias extremas muitas vezes inflamam as relações entre nações. A situação ressalta a sensibilidade das relações internacionais e a importância do diálogo e da diplomacia para resolver conflitos e promover a estabilidade na América do Sul.

