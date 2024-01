Milei recua e retira reforma fiscal da "Lei Omnibus"

Apoie o 247

TÉLAM - O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, anunciou que o governo de Javier Milei decidiu "retirar o capítulo fiscal da Lei Geral de Bases (lei Omnibus)" para facilitar a aprovação de todo o enquadramento legal proposto ao Parlamento.

O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa, na Casa de Governo, onde Caputo ratificou o caminho em direção ao "déficit zero" proposto pelo Poder Executivo. O funcionário detalhou que o capítulo fiscal retirado do projeto de Lei de Bases abrange a "regularização de capitais, a moratória, o adiantamento de bens pessoais, a Lei de Imposto de Renda, as retenções e a mudança na fórmula previdenciária".

Caputo afirmou que esse capítulo será retirado para facilitar a aprovação do restante dos artigos incluídos na normativa.

O AJUSTE FISCAL - O ministro da Economia indicou que as medidas a serem tomadas para atingir o equilíbrio fiscal estão em avaliação e serão "para a política, para a Nação e para as províncias". "Todos os argentinos estão fazendo o ajuste", destacou.

O chefe da Economia assegurou que "este é um governo que ouve", ao afirmar a decisão de retirar o capítulo fiscal do projeto de Lei Bases, devido a ser um dos principais pontos de discussão com legisladores e governadores provinciais.

