Multidão sai às ruas em greve contra o choque neoliberal de Milei na Argentina (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Milhares de argentinos foram às ruas nesta quarta-feira (24) participar da greve nacional organizada por trabalhadores sindicalizados contrários ao choque neoliberal imposto pelo presidente de extrema direita Javier Milei.

Segundo informações do Página|12, o ato em Buenos Aires contou com uma mobilização em direção ao Congresso, onde tramita o Decreto de Necessidade e Urgência (DNU). Este é um plano de estabilização de choque que visa a avançar ainda na privatização de empresas públicas. SAIBA MAIS: Governo Milei recua e modifica lei 'omnibus' visando aprovação pelo Congresso

continua após o anúncio

A greve nacional convocada pela Confederação Geral do Trabalho da República Argentina (CGT) conta com a adesão de várias organizações sociais.

Enquanto isso, o governo de Milei ameaça punir os grevistas. O porta-voz presidencial, Manuel Adorni, reiterou que “o dia será descontado” dos trabalhadores “estatais” que aderirem à greve. Ele disse que “respeitamos o direito de parar” e “de manifestar-se”, mas “é uma decisão do governo” que o dia seja descontado para os trabalhadores do Estado que não compareçam aos seus postos de trabalho.

continua após o anúncio

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: