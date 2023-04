Na Espanha, Lula defende acordo comercial "equilibrado" entre Mercosul e União Europeia

Apoie o 247

247 - Após sua visita oficial a Portugal, o presidente Lula seguiu para o próximo e final destino de seu tour europeu: a Espanha.

Após sua recepção, o presidente Lula discursou no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha.

Em sua fala, o presidente Lula analisou as perspectivas do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Segundo o presidente Lula, o Brasil busca obter um acordo "equilibrado" e que "contribua para a reindustrialização do país".

"O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia e esperamos ter boas notícias este ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equillibrado e que contribua para a reindustrialização do Brasil", disse o presidente Lula, conforme postagem em sua conta oficial no Twitter.

O presidente Lula tem um encontro com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, nesta quarta-feira (25). Mais cedo nesta terça, o presidente Lula participou de um encontro com centrais sindicais espanholas em Madri.

Durante seu discurso, o presidente Lula afirmou que espera construir uma relação "extraordinária" com Sánchez.

O presidente Lula também afirmou que busca atrair investimentos espanhóis ao Brasil, mas também que empresários brasileiros sejam capazes de investir em mercados estrangeiros, para que as empresas brasileiras tornem-se multinacionais.

