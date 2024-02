"Nenhum país sofreu uma deterioração tão rápida como o Equador", diz Rafael Correa

Apoie o 247

247 – Em entrevista concedida à TV 247, Rafael Correa, ex-presidente do Equador e líder da Revolução Cidadã, fez várias declarações impactantes sobre a situação atual do país. Correa expressou profunda preocupação com a rápida deterioração que o Equador experimentou desde o término de seu mandato presidencial em 2017.

Uma das declarações mais marcantes de Correa na entrevista, conduzida por José Reinaldo Carvalho e Natália Araújo, foi sobre a deterioração econômica e social do Equador. Ele destacou que durante seu governo, o país alcançou importantes conquistas em termos de desenvolvimento econômico, segurança pública e infraestrutura. No entanto, desde então, o Equador enfrentou um declínio em vários indicadores, incluindo segurança, investimento público e estabilidade econômica.

Correa também enfatizou a questão da segurança pública, apontando para um aumento na violência e no crime desde que deixou o cargo. Ele destacou que durante seu mandato, o Equador foi classificado como o segundo país mais seguro da América Latina, mas que agora enfrenta desafios significativos em termos de criminalidade e instabilidade.

Além disso, Correa criticou a gestão subsequente ao seu mandato, acusando o governo de incompetência e falta de visão. Ele apontou problemas na preparação e na equipe de governo, bem como na falta de uma estratégia clara para lidar com os desafios enfrentados pelo país.

Em relação à integração latino-americana, Correa expressou sua visão sobre a importância da unidade regional e da cooperação entre os países da América Latina. Ele destacou a necessidade de enfrentar os desafios comuns da região, como a luta contra a pobreza, a desigualdade e a influência externa.

Por fim, Correa ressaltou a importância de uma esquerda latino-americana forte e unida, capaz de enfrentar os desafios atuais e de promover uma agenda progressista na região. Ele destacou a necessidade de evolução e adaptação por parte da esquerda, especialmente em um contexto de mudanças políticas e sociais.

As declarações de Rafael Correa na entrevista refletem sua visão crítica da situação atual do Equador e da região latino-americana, bem como seu compromisso com a promoção do desenvolvimento e da justiça social. Suas palavras destacam a importância de enfrentar os desafios com determinação e solidariedade, tanto no Equador quanto em toda a América Latina. Assista:

