Nicolás Maduro comemora reabertura da fronteira com a Colômbia

ICL

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou nesta segunda-feira (26) a reabertura da fronteira com a Colômbia, destacando que é um grande passo para restabelecer as relações fraternas e a cooperação entre as duas nações.

“Da história que nos une, envio ao presidente Gustavo Petro a gratidão de mais de 30 milhões de venezuelanos por este imenso passo que demos para restaurar a fraternidade, a união, a cooperação e a complementaridade entre nossos povos", disse.

O presidente enfatizou que sabia que este dia chegaria "mais cedo ou mais tarde", no marco do restabelecimento das relações entre Colômbia e Venezuela.

"Nos momentos mais sombrios, quando se tratava de invadir a Venezuela por aquelas pontes para trazer guerra, violência, terrorismo ao nosso país, eu sabia que mais cedo ou mais tarde este dia chegaria. E com fé em Deus eu pedi isso, e este dia chegou, hoje, segunda-feira, 26 de setembro. Agradeço ao presidente Gustavo Petro da Colômbia", disse Maduro.

