Novo código familiar: em referendo, Cuba aprova casamento entre pessoas do mesmo sexo

247 - Cerca de dois terços da população cubana votou para aprovar um novo código familiar, que permitirá o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que casais do mesmo sexo adotem crianças e promoverá a partilha igualitária de direitos e responsabilidades domésticas entre homens e mulheres.

O referendo contou com 74% de participação. 6,2 milhões de pessoas votaram na consulta popular, sendo 3,9 milhões pelo "sim" e 1,9 milhão pelo "não", segundo resultados preliminares.

A nova legislação coloca Cuba na vanguarda do movimento por políticas sociais inclusivas na América Latina. O texto aprovado substitui o código vigente desde 1976, e enfrentou forte oposição de líderes de igrejas católicas e evangélicas.

Antes de ser submetido ao escrutínio público, o novo código foi amplamente debatido em consultas populares e sessões da Assembleia Nacional do Poder Popular. O governo apoiou a mudança na lei e realizou uma campanha nacional pedindo que as pessoas a aprovassem.

"Alegre pelos primeiros resultados do referendo a favor do Código. Entramos numa semana desafiante com o furacão Ian muito próximo. Máxima proteção de vidas humanas e recursos materiais", publicou o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. (Com BBC).

