Número de mortos por explosão em mina de carvão na Colômbia sobe para 21

O presidente Gustavo Petro disse que cada morte no local de trabalho não é apenas uma falha das empresas, mas também da sociedade e do governo edit

Apoie o 247

ICL

BOGOTÁ (Reuters) - Dez mineiros que foram dados como desaparecidos após uma explosão causada por gás acumulado em minas de carvão no centro da Colômbia foram encontrados mortos, elevando o número de mortes para 21, disseram autoridades na quinta-feira.

A explosão em várias minas de carvão adjacentes ocorreu na noite de terça-feira em uma área rural de Sutatausa, cerca de 75 km (46 milhas) ao norte de Bogotá.

"Estive em comunicação com o governador Nicolas Garcia, que acabou de me informar que, apesar de todos os esforços das equipes de resgate, infelizmente 21 pessoas perderam a vida no trágico acidente em Sutatausa", disse o presidente Gustavo Petro no Twitter.

Cada morte no local de trabalho não é apenas uma falha das empresas, mas também da sociedade e do governo, acrescentou Petro, que foi eleito em parte com promessas de reduzir o consumo nacional de petróleo e carvão, suas duas principais exportações, e mudar em direção à energia renovável.

As atividades nas minas foram suspensas, disse a agência nacional de mineração em sua própria conta no Twitter, e uma investigação para estabelecer as causas da explosão será realizada antes que uma reabertura possa ser considerada.

Acidentes graves são comuns em minas de carvão e ouro a céu aberto e subterrâneas na Colômbia, principalmente em operações ilegais ou informais e aquelas sem medidas de segurança adequadas.

Houve 117 acidentes em minas na Colômbia no ano passado, segundo a agência, matando 146 pessoas.

O acidente mais mortal recente ocorreu em junho de 2010, quando 73 pessoas morreram em uma explosão de mina no noroeste.

(Reportagem de Julia Symmes Cobb, reportagem adicional de Nelson Bocanegra; edição de Barbara Lewis)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.