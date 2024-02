OCDE: Argentina de Milei terá inflação mais alta do mundo em 2024

Apoie o 247

247 - A inflação argentina deve ficar em 250,6% este ano, ante projeção de 157,1% em novembro, após as medidas de choque neoliberal impostas pelo novo presidente, Javier Milei. Os números são da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

"A inflação mensal disparou para 25,5% em dezembro de 2023 e espera-se que se mantenha em níveis semelhantes em janeiro. Isso explica a forte revisão para cima", explicou Jens Arnold, chefe do departamento de Economia da OCDE, conforme citado pela Folha de S. Paulo.

A inflação na Argentina disparou depois de o governo ultraliberal desvalorizar o peso, elevando o valor do dólar. Com isso, os argentinos passaram a sofrer ainda mais com a escassez de produtos básicos, como papel higiênico, e tiveram que cortar a tradicional carne da dieta diante do agravamento da crise.

A organização prevê ainda uma recessão com contração de 2,3% do PIB.

