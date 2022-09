Polícia argentina prende namorada de brasileiro que tentou assassinar Cristina Kirchner

Apoie o 247

ICL

247 - Brenda Uliarte, a namorada de Fernando Andrés Sabag Montiel, o brasileiro acusado de atacar Cristina Kirchner, foi detida na noite deste domingo (4), por ordem da Justiça Federal argentina, noticiaram vários jornais do país.

A juíza do caso, María Eugenia Capuchetti, decretou o sigilo do inquérito na tarde deste domingo, após ter tomado declarações testemunhais e depois de ter analisado, juntamente com o promotor Carlos Rívolo, parte das informações obtidas do telefone do réu e das câmeras de segurança da área onde ocorreu o ataque, informa O Globo.

Fontes judiciais confirmaram ao La Nación que Uliarte, 23 anos, que nas redes sociais e em entrevistas à mídia se apresentava como "Ambar", foi detida na Estação de Palermo em Buenos Aires, e que por medida judicial suas comunicações foram monitoradas pela Justiça nas últimas horas.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.