Presidente mexicano diz que não vai abandonar o dólar como moeda de reserva do país

CIDADE DO MÉXICO, 8 de maio (Sputnik) - O México continuará a considerar o dólar estadunidense como sua principal moeda de reserva, disse o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nesta segunda-feira.



"Definitivamente, continuaremos a considerar o dólar como a principal moeda do mundo. Temos motivos suficientes para não usar outras moedas. Primeiro, a força constante do dólar, e defendemos que mesmo diante de uma crise financeira no futuro, o dólar continuará sendo a moeda mais importante do mundo. Em segundo lugar, temos uma integração econômica cada vez mais estreita com os Estados Unidos e o Canadá", disse López Obrador a repórteres.



O México ultrapassou o Canadá e a China, tornando-se o principal parceiro comercial dos EUA este ano, observou Lopez Obrador, acrescentando que a moeda nacional de seu país também se fortaleceu em relação ao dólar estadunidense e atingiu o nível de 2017.



No início de maio, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse que não via uma alternativa ao dólar estadunidense em um futuro próximo, mesmo quando mais e mais países começaram a mudar para moedas nacionais no comércio.

