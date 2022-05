Primeiro-ministro peruano diz que respeita decisão do Congresso de arquivar a convocação de consulta sobre Constituinte

Apoie o 247

ICL

ARN - O primeiro-ministro peruano, Aníbal Torres, assegurou nesta sexta-feira (6), durante uma reunião do Conselho de Ministros que o Executivo respeitará a decisão do Congresso de arquivar a convocação de uma consulta popular sobre a realização de uma Assembleia Constituinte. No entanto, sustentou que esta posição do Congresso é uma estratégia daquelas pessoas que querem manter a instabilidade política no país.

Torres disse ainda que a instabilidade política no Peru não é de agora "mas de muitos anos atrás" e é provocada por monopólios, oligopólios e "posições dominantes".

“Já fizeram o que têm que fazer, já ganharam, vamos ver o que a população vai fazer”, enfatizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Comissão de Constituição e Regulamentos do Congresso do Peru decidiu por maioria arquivar o projeto de reforma constitucional apresentado pelo presidente Pedro Castillo, no qual se propunha submeter a referendo a convocação de uma Assembleia Constituinte para preparar uma nova Carta Magna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE