Rejeição a Boluarte dispara e atinge 71% no Peru; Boric também sofre no Chile após indultos

Apoie o 247

ICL

247 - A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, enfrenta altíssima rejeição entre a população do país.

De acordo com pesquisas do Instituto de Estudios Peruanos e do IPSOS Peru publicadas no domingo, 71% dos peruanos rejeitam seu governo, instalado após o impeachment de Pedro Castillo em 7 de dezembro. Segundo o IEP, a aprovação é de apenas 19%.

A capital peruana encontra-se em estado de emergência desde domingo (15), dado o caos social presente no país, com protestos antigovernamentais que já deixaram 42 mortos . As manifestações pedem a renúncia de Boluarte, o fechamento do Congresso, a redação de uma nova Constituição e a libertação de Castillo, que cumpre prisão preventiva.

Reprovação a indultos no Chile

A situação de Gabriel Boric no Chile também é complicada, momentaneamente. A última pesquisa Plaza Pública Cadem, também de domingo, diz que a rejeição ao presidente atingiu 70%, enquanto a aprovação caiu para 25%.

A CNN Chile aponta que a população reprova os indultos concedidos por Boric a 12 manifestantes e um guerrilheiro, envolvidos nos atos de 2019, que tiveram 400 mortos e 30 feridos. A concessão dos indultos levou às renúncias da ministra da Justiça do Chile, Marcela Ríos, e do chefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.