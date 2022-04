Reprovação de Gabriel Boric chega a 50% e ultrapassa aprovação pela primeira vez, segundo pesquisa

Apoie o 247

ICL

ARN - O presidente do Chile, Gabriel Boric, atingiu 50% de reprovação e supera, pela primeira vez, o índice de aprovação, de 40%, segundo pesquisa publicada neste domingo (17), pelo instituto Cadem.

Segundo a sondagem, o aumento da desaprovação “é um fato que não havia sido observado em seus antecessores”.

Da mesma forma, a pesquisa detalha que a aprovação de Boric foi maior apenas entre os jovens (46%), os que votaram a favor no plebiscito (59%), os identificados com a esquerda (72%) e os eleitores do presidente (68%).

A reprovação mostrou um aumento de 30 pontos percentuais desde 18 de março, quando a pesquisa começou a medir o desempenho de Boric.

Além disso, a percepção de que o país "está no caminho certo" caiu 17 pontos e ficou em 33%, enquanto 57% dos entrevistados consideram que o principal problema econômico do Chile é a inflação.

Em relação à Convenção Constitucional, 45% asseguram que rejeitarão a nova Constituição no plebiscito, enquanto 38% a aprovarão e 17% não responderam.

Enquanto isso, a confiança na Convenção Constitucional caiu de 46 para 44% e a desconfiança aumentou de 52 para 54%.

